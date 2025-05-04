Выручка пермского поставщика гофротары приблизилась к 9 млрд рублей

ООО «Бумхиминвест» опубликовало финансовую отчетность за 2024 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», выручка общества увеличилась на 53% и составила 8,9 млрд руб. против 5,8 млрд руб. годом ранее. При этом на 41,5% снизилась чистая прибыль: со 127,1 млн до 74,2 млн руб. Себестоимость продаж показала рост на 59% и достигла 7,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Бумхиминвест», действующее в Перми с 2012 года, занимается оптовой торговлей бумагой и картоном. Как указано на официальном сайте, компания является официальным дилером ряда крупных заводов-изготовителей, производящих бумагу для гофрирования и картон для плоских слоев. Вспомогательное направление деятельности — поставки макулатуры, клея, крахмала, бумаги-основы.