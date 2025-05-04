В Вашингтоне провокаторы попытались сорвать шествие «Бессмертного полка»

В Вашингтоне состоялось шествие «Бессмертного полка». Люди шли по улицам с цветами, знаменами Победы и портретами своих родственников, сражавшихся во Второй мировой войне. Они прошли от Белого дома к военному мемориалу на центральном бульваре столицы США, передает ТАСС.

Не обошлось без провокаций, как заявил советник-посланник посольства России в США Александр Ким. «Известия» опубликовали видео с акции. На кадрах можно увидеть людей с украинскими флагами, которые стоят рядом с участниками «Бессмертного полка». Мужчина, одетый в пиджак, кричит в мегафон «Слава нации», ему в ответ скандируют: «Смерть врагам». Позже лозунги сменяются на «Stalin is a killer» («Сталин — убийца»), а также на фразу «Russian propaganda tools» («Инструменты российской пропаганды»). Окружающие снимали происходящее на смартфоны.

Господин Ким выразил сожаление из-за произошедших провокаций. Однако он отметил, что политическая обстановка «стала чуть лучше» по сравнению с прошлыми годами. Он сообщил, что 8 мая на территории российского посольства пройдет еще одно шествие «полка». В нем поучаствует посол России в США Александр Дарчиев, сотрудники и члены семей российского диппредставительства, сказал он.

До этого акция не проходила в столице США шесть лет подряд. Сначала ее не разрешали проводить из-за пандемии коронавируса, а потом из-за «сложной политической ситуации», объяснила координатор акции Анна Блоха. В этом году организаторы смогли согласовать шествие.

Александр Рыльский