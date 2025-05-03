Президент Сербии Вучич прервал визит в США из-за болезни

Президент Сербии Александр Вучич внезапно почувствовал себя плохо в ходе визита во Флориду и решил досрочно прервать поездку. Об этом сообщает сербская телекомпания РТС. После консультации с врачами он отменил все запланированные встречи в США и направился обратно в Белград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Marton Monus / Reuters Александр Вучич

Фото: Marton Monus / Reuters

В ходе визита Вучичу удалось провести переговоры с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, а также с бывшим губернатором Иллинойса Родом Благоевичем и сербскими предпринимателями из США. Однако встреча с президентом США Дональдом Трампом так и не состоялась. Администрация Вучича пока не дала официальных комментариев касательно причин ухудшения его самочувствия и состояния здоровья.

Ранее Александр Вучич заявлял, что планирует в мае посетить Москву на празднование Дня Победы 9 Мая. Теперь из-за болезни эта поездка может оказаться под вопросом. В то же время в Европейском союзе предупреждали, что участие президента Сербии в торжествах в России может негативно повлиять на переговоры страны о вступлении в ЕС.