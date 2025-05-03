В Новороссийске ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске после ночной атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В результате атаки повреждены многоквартирные дома в ЖК «Аврора» и по улице Суворовской. Количество пострадавших увеличилось до пяти человек, среди них двое детей. По словам Андрея Кравченко, им оказывается необходимая помощь.

«На месте работают оперативные службы. В случае необходимости развернем пункты временного размещения», — заявил мэр.

Сейчас администрация города формирует план аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения. Созданы группы для оценки ущерба и помощи пострадавшим.

За прошедшую ночь российские системы ПВО перехватили 170 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов — 96 единиц — было сбито над территорией Республики Крым.

Алина Зорина