Bloomberg: Китай заявил, что изучает возможность торговых переговоров с США

Министерство коммерции Китая заявило, что Пекин изучает возможность торговых переговоров с США. По словам китайской стороны, высокопоставленные чиновники США неоднократно выражали готовность вести переговоры с КНР. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщили в ведомстве, в КНР призвали официальных лиц в Вашингтоне проявить «искренность» по отношению к Китаю.

10 апреля США увеличили пошлины на товары из Китая со 125% до 145%. В ответ Китай повысил пошлины на американскую продукцию с 84% до 125%. По данным Reuters, Китай призвал другие страны совместно противостоять тарифной политике Трампа. 16 апреля, как сообщила WSJ, президент США Дональд Трамп намерен убедить более 70 стран изолировать экономику Китая, предлагая отмену пошлин в обмен на сотрудничество. Цель этих мер — вынудить Пекин начать переговоры с Вашингтоном.