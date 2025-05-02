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Коммерсантъ FM
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Верховный суд запретил банкам вводить новые комиссии по кредиткам

Верховный суд России запретил банкам односторонне вводить новые комиссии по кредитным картам. Решение принято после жалобы жителя Санкт-Петербурга, который в 2022 году оформил кредитную карту в Альфа-банке. По договору он мог снимать до 50 тыс. руб. наличными без процентов, но через месяц банк ввел комиссию — 5,9% от суммы плюс 900 руб.

Суды трех инстанций поддержали банк, но Верховный суд отменил эти решения. В определении (.pdf) суда указано, что ни закон о банках и банковской деятельности, ни закон о потребительском кредите не позволяют банкам односторонне изменять условия договоров и устанавливать новые комиссии. Суд отметил, что такие изменения увеличивают финансовые обязательства заемщика.

Верховный суд признал решение Альфа-банка о вводе комиссии за снятие наличных ничтожным и направил дело на пересмотр. Суд указал нижестоящим инстанциям учесть замечания, изложенные в определении.

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