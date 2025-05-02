В Ростове-на-Дону уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 16,8%

В Ростове-на-Дону стали реже болеть гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уровень заболеваемости упал на 16,8% по отношению к эпидемиологическому порогу. При этом, снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. В целом по Ростовской области ниже эпидпорога на 50,9%.

Из сообщения также следует, что больше половины из заболевших — взрослые. Чаще всего у них диагностируют риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус.

Мария Хоперская