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В Ростове-на-Дону уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 16,8%

В Ростове-на-Дону стали реже болеть гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уровень заболеваемости упал на 16,8% по отношению к эпидемиологическому порогу. При этом, снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. В целом по Ростовской области ниже эпидпорога на 50,9%.

Из сообщения также следует, что больше половины из заболевших — взрослые. Чаще всего у них диагностируют риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус.

Мария Хоперская

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