В Ростове-на-Дону уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 16,8%
В Ростове-на-Дону стали реже болеть гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уровень заболеваемости упал на 16,8% по отношению к эпидемиологическому порогу. При этом, снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. В целом по Ростовской области ниже эпидпорога на 50,9%.
Из сообщения также следует, что больше половины из заболевших — взрослые. Чаще всего у них диагностируют риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус.