Rockstar Games перенесла релиз GTA VI на 2026 год

Разработчики Grand Theft Auto VI объявили о переносе релиза игры с осени 2025 года на 26 мая 2026-го. В заявлении студии Rockstar Games объяснили задержку стремлением достичь «уровня качества, которого ждут фанаты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Morgan / AP Фото: Peter Morgan / AP

«Мы всегда стараемся превзойти ваши ожидания, и GTA VI — не исключение. Нам нужно дополнительное время, чтобы оправдать ваше доверие»,— отметили в компании.

Первый трейлер игры, вышедший в декабре 2023 года, вызвал ажиотаж благодаря отсылкам к реальным событиям и персонажам. Среди них — «Флоридский Джокер» Лоуренс Салливан, потребовавший у разработчиков 10 млн долларов компенсации за использование его образа.