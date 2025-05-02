Умер бывший барабанщик «Арии» и «Мастера» Игорь Молчанов

Бывший барабанщик групп «Ария» и «Мастер» скончался в Бельгии. Ему было 63 года, сообщили оба музыкальных коллектива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники рок-группы «Ария», слева-направо: Игорь Молчанов, Андрей Большаков, Алик Грановский, Валерий Кипелов, Кирилл Покровский. 1 июня 1987 года

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости Участники рок-группы «Ария», слева-направо: Игорь Молчанов, Андрей Большаков, Алик Грановский, Валерий Кипелов, Кирилл Покровский. 1 июня 1987 года

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

«Музыканты и менеджмент группы АРИЯ скорбят в связи с кончиной легендарного артиста и выражают искренние соболезнования его близким и соратникам»,— говорится в заявлении «Арии». В группе отметили вклад Игоря Молчанова в раннюю деятельность коллектива, в частности в создание альбома «С кем ты?».

«Его вклад в наше творчество навсегда останется с нами»,— заявили в «Мастере». В группе напомнили, что музыкант стал первым барабанщиком «Мастера», именно он и предложил это название. Господин Молчанов принял участие в записи первого одноименного альбома группы «Мастер», а также второго — «С петлей на шее».

Барабанщик начал музыкальную карьеру с участия в записи альбома «Бега» группы «Альфа». Затем Игорь Молчанов работал в ансамбле певицы Людмилы Сенчиной. В 1986 году музыкант присоединился к коллективу «Поющие сердца», который в дальнейшем стал «Арией». Игорь Молчанов переехал в Бельгию в 1991 году после европейских гастролей «Мастера».