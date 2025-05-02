Алаудинов: участники курской операции «Поток» возвращаются в строй

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что бойцы, госпитализированные после операции «Поток» в Курской области, постепенно возвращаются в строй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ребята, которые принимали участие непосредственно в операции "Поток", действительно часть из них все еще находится на лечении. Я скажу, что у них со здоровьем уже намного лучше. Часть из них уже потихоньку возвращается в строй»,— сказал господин Алаудинов в интервью «РИА Новости».

Операция «Поток», проведенная в начале марта, стала ключевым этапом в освобождении города Суджи и значительной части Курской области, временно занятых формированиями армии Украины. Российские подразделения совершили обходной маневр длиной около 15 км, используя подземный ход, созданный через газопроводную трубу, и вышли в тыл противника.

В операции, в частности, участвовали разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса, 11-я воздушно-десантная бригада ВДВ, 30-й мотострелковый полк 72-й дивизии и группа «Аида» спецназа «Ахмат» Росгвардии.