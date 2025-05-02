В Кении застрелили члена парламента, полиция назвала убийство преднамеренным

Национальная полицейская служба Кении признала убийство депутата парламента от округа Касипула Чарльза Онгондо Вере в городе Найроби целенаправленным. Об этом сообщила газета The Star. В заявлении ведомства подтверждается, что депутат был застрелен вечером 30 апреля во время поездки на автомобиле.

По данным полиции, около 19:30 мск автомобиль с чиновником остановился на красном светофоре. Очевидцы сообщили, что рядом притормозил мотоцикл, пассажир которого выстрелил в дверь машины и скрылся с места преступления. Водитель автомобиля и еще один пассажир не пострадали, они доставили раненого депутата в больницу, где тот вскоре скончался.

По данным газеты Daily Nation, несколько месяцев назад депутат заявлял, что его жизнь находится в опасности.