Пентагон поручил оснастить армию США дальнобойными ракетами к 2027 году

Глава Пентагона Пит Хегсет поручил провести реформу системы закупок и преобразования армии США, говорится на сайте ведомства. В рамках реформы планируется оснастить войска дальнобойными ракетами к 2027 году.

Среди целей также указывается оснащение к 2026 году каждой дивизии беспилотниками и средствами поражения наземных и воздушных целей, а к 2027 году — внедрение системы управления войсками на базе ИИ. К 2028 году планируется модернизировать промышленную базу для производства необходимого количества боеприпасов.

Кроме того, Пит Хегсет поручил сократить «неэффективные или избыточные» программы, закупки и оптимизировать запасы армии.