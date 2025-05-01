Волейболистки «Динамо Ак Барс» одержали победу над «Заречье Одинцово» из Московской области и вышли в полуфинал Кубка России по волейболу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Динамо Ак Барс» вышло в полуфинал Кубка России по волейболу

Фото: Михаил Синицын, Коммерсантъ «Динамо Ак Барс» вышло в полуфинал Кубка России по волейболу

Фото: Михаил Синицын, Коммерсантъ

Матч группового этапа Кубка прошел в Санкт Петербурге и завершился со счетом 3–0 (25:18, 25:20, 26:24) в пользу казанских спортсменок.

«ДинамоАк Барс», с 6 очками, занимает первую строчку в группе B, а «ЗаречьеОдинцово», с 3 баллами, находится на втором месте.

Обе команды вышли в полуфинал Кубка России по волейболу.

В конце 2024 года волейболистки казанской команды в восьмой раз стали обладателями Кубка России.

Дарья Сайфиева