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«Динамо Ак Барс» вышло в полуфинал Кубка России по волейболу

Волейболистки «Динамо Ак Барс» одержали победу над «Заречье Одинцово» из Московской области и вышли в полуфинал Кубка России по волейболу.

«Динамо Ак Барс» вышло в полуфинал Кубка России по волейболу

«Динамо Ак Барс» вышло в полуфинал Кубка России по волейболу

Фото: Михаил Синицын, Коммерсантъ

«Динамо Ак Барс» вышло в полуфинал Кубка России по волейболу

Фото: Михаил Синицын, Коммерсантъ

Матч группового этапа Кубка прошел в Санкт Петербурге и завершился со счетом 3–0 (25:18, 25:20, 26:24) в пользу казанских спортсменок.

«ДинамоАк Барс», с 6 очками, занимает первую строчку в группе B, а «ЗаречьеОдинцово», с 3 баллами, находится на втором месте.

Обе команды вышли в полуфинал Кубка России по волейболу.

В конце 2024 года волейболистки казанской команды в восьмой раз стали обладателями Кубка России.

Дарья Сайфиева

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