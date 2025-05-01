Российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

Авиация вооруженных сил России поразила военные аэродромы, цеха производства БПЛА, склады боеприпасов и другие объекты инфраструктуры ВСУ в 162 районах в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны России.

Согласно сводке военного ведомства, за прошедшие сутки силы ПВО России уничтожили 6 управляемых авиационных бомб JDAM и 137 беспилотников самолетного типа. Российские военнослужащие также поразили места сосредоточения безэкипажных катеров ВСУ и пункты дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Вчера, 30 апреля, российская армия ударила по целям ВСУ в 152 районах. Днем ранее Минобороны отчитывалось об ударе по украинским аэродромам и учебному центру погранслужбы Украины.