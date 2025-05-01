Супруге бывшего главы Сочи предъявили три эпизода по делу о взятке

Супруге бывшего мэра Сочи Янине Копайгородской в апреле были предъявлены обвинения по нескольким статьям. В их числе три эпизода о посредничестве во взяточничестве и два эпизода, касающиеся давления на свидетелей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В понедельник, 14 апреля, Янине Копайгородской были предъявлены обвинения в ряде преступлений, включая присвоение, растраты, посредничество во взяточничестве и принуждение свидетелей к даче ложных показаний.

Мещанский районный суд ранее ужесточил меру пресечения для Копайгородской из-за ее попыток оказать давление на свидетеля по делу против нее и ее мужа.

Адвокат Елизавета Меткина сообщила о намерении защиты добиться размещения малолетних детей супругов Копайгородских в СИЗО рядом с матерью, так как разлука негативно сказалась на их психическом состоянии, включая задержки в развитии речи у трехлетней дочери.

Супругам Копайгородским инкриминируется хищение двух земельных участков на сумму 3,7 млн руб. Следствие утверждает, что в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через свою жену получил взятку свыше 43 млн руб. от сочинского предпринимателя в связи с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать условия для развития бизнеса и обеспечивать защиту коммерсанту.

Алексей и Янина Копайгородские не признают свою вину.

Алексей Копайгородский занимал пост мэра Сочи с сентября 2019 года до отставки в мае 2024 года, после чего перешел на другую работу. Ранее он был вице-губернатором Краснодарского края по внутренней политике.

Мария Удовик