Фигурант дела замдиректора департамента Минобрнауки написал явку с повинной

Фигурант уголовного дела о взятке в отношении замдиректора Департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Дмитрия Журавлева Александр Евдокименко оформил явку с повинной. Об этом сообщается в судебных документах, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Евдокименко вменяют дачу взятки с особо крупном размере (ч. 5 с. 291 УК). Согласно документам, он является исполнительным директором ООО «КМ-Финанс». Журавлев также признал вину. Сумма взятки и подробности дела не уточняются.

Об аресте Дмитрия Журавлева стало известно 22 августа 2024 года. Согласно материалам на сайте суда, чиновника задержали 5 июня, в тот же день ему предъявили обвинение о получении взятки в особо крупном размере.