Опальный адмирал Мяо Хуа исключен из Всекитайского собрания народных представителей

Бывший глава управления по политической работе в Центральном военном совете Китая Мяо Хуа лишен членства в парламенте страны, сообщило агентство Reuters. В ноябре 2024 года его отстранили от должности и обвинили, как сообщалось, «в нарушениях дисциплины».

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Под «нарушениями дисциплины», как следует из сообщения CNN, понимались подозрения в коррупции. За последние несколько лет обвинения в коррупции были выдвинуты в отношении трех последних министров обороны Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин в речи в январе 2025 года назвал коррупцию «главной угрозой» правящей Коммунистической партии.

В том же материале CNN назвал Мяо Хуа протеже Си. Телеканал сообщил, что их связывала работа в прибрежной провинции Фуцзянь в 1990-х — начале 2000-х. Впоследствии, как отмечает телеканал, положение Мяо Хуа в Народно-освободительной армии Китая позволяло ему продвигать кандидатов на должность министра обороны.