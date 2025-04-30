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В Севастополе простились со стрелком, погибшим в зоне проведения СВО

Жители Севастополя простились со стрелком десантно-штурмового батальона, гвардии рядовым Александром Совкиным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Александр Совкин родился и вырос в Севастополе, он окончил промышленно-технологический колледж имени маршала А. В. Геловани. После работал в сфере строительства на протяжении нескольких лет.

По словам Михаила Развожаева, в 2024 году Александр Совкин заключил контракт с Минобороны РФ и был направлен для прохождения военной службы в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота. Он погиб на территории Курской области.

Алина Зорина

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