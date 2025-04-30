Краснодарский театр драмы заработал более 100 млн рублей на продаже билетов

Суммарная выручка Краснодарского академического театра драмы им. Горького от продажи билетов в 2025 году превысила 100 млн руб. Об этом сообщил директор учреждения Максим Секачев на пресс-завтраке, приуроченном к 105-летию театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Краснодарский академический театр драмы Фото: Краснодарский академический театр драмы

Наибольший зрительский интерес вызвали постановки «Анна Каренина», «Евгений Онегин», «Двойник», «Бесприданница» и «Чайка». По словам руководства, за последние семь лет репертуарная политика театра претерпела изменения — комедийные спектакли уступили место драматическим произведениям с глубокой смысловой нагрузкой.

По мнению Максима Скачева, сегодня Краснодарский академический театр драмы входит в пятерку лучших региональных театров России, не считая учреждений Москвы и Санкт-Петербурга. В ближайшие пять лет коллектив намерен войти в тройку лидеров.

Кроме того, планируется проведение социологического исследования для составления актуального портрета зрителя. Сейчас значительную часть аудитории составляют молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на капитальный ремонт санитарных помещений в Краснодарском академическом театре драмы им. Горького могут направить свыше 10 млн руб. При благоприятных обстоятельствах строительные работы начнутся в 2026 году

Анна Гречко