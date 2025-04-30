Более 10 млн рублей вложат в обновление санузлов в Краснодарском драмтеатре

На капитальный ремонт санитарных помещений в Краснодарском академическом театре драмы им. Горького могут направить свыше 10 млн руб. При благоприятных обстоятельствах строительные работы начнутся в 2026 году, заявил директор учреждения Максим Секачев на пресс-завтраке, посвященном 105-летию театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dram-teatr.ru Фото: dram-teatr.ru

«Многие девушки жалуются на нашу санитарную комнату и отсутствие элементарных условий. Сейчас все готово к ремонту. Уже готов дизайн проекта, осталось только получить одобрение экспертизы»,— отметил руководитель.

По словам Максима Секачева, советские проектировщики распределяли мужские и женские уборные в равном соотношении, однако сегодня до 80% посетителей театра составляют женщины. В новой планировке диспропорция будет устранена.

Кроме того, театр готовится к реконструкции стилобата — площади перед зданием. Там установят новую плитку, современное освещение и обновят мощение. Проектно-сметная документация и экспертиза для этих работ уже завершены. Стоимость реконструкции пока не разглашается.

Директор театра подчеркнул, что в вопросах развития театральной инфраструктуры ориентируется на подход Кирилла Крока, возглавляющего Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский академический театр драмы им. Горького 30 апреля празднует 105-летний юбилей. Глава региона Вениамин Кондратьев поздравил коллектив учреждения в своем Telegram-канале.

Анна Гречко