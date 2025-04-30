Краснодарский театр драмы отмечает 105-летний юбилей

Краснодарский академический театр драмы им. Горького 30 апреля отпраздновал 105-летний юбилей. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил коллектив учреждения в своем Telegram-канале.

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По словам главы региона, драматический театр является одним из ключевых культурных центров Кубани, который ежегодно посещают свыше 150 тыс. жителей и гостей края.

«С каждым годом он представляет зрителю все больше новых, ярких и неожиданных постановок. Одни из последних — "Евгений Онегин", "Бесприданница", "Анна Каренина". А уже 7 мая к 80-летию Победы зрителю покажут премьеру "Летят журавли". Все спектакли драмтеатра искренне востребованы и любимы краснодарцами, билеты на них раскупают в считанные дни»,— отметил господин Кондратьев.

Сейчас в театре трудятся 211 профессионалов. Губернатор подчеркнул, что сотрудники бережно сохраняют культурное и историческое наследие региона и страны, а также традиции великой русской классики.

За последнее десятилетие на модернизацию театра было выделено более 1,5 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что финансирование учреждений культуры Краснодарского края за последнее десятилетие увеличилось в 180 раз. Вложения в развитие культурных объектов выросли с 15 млн до 2,7 млрд руб.

Анна Гречко