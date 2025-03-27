Финансирование культуры на Кубани выросло в 180 раз за десятилетие

Финансирование учреждений культуры Краснодарского края за последнее десятилетие увеличилось в 180 раз, а вложения в развитие культурных объектов выросли с 15 млн до 2,7 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает вице-губернатор региона Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

Сейчас на территории края функционируют около 2,5 тыс. учреждений культуры, где работают свыше 30 тыс. специалистов. По инициативе губернатора в муниципалитетах Кубани возводятся новые театры, а действующие проходят реконструкцию.

За десять лет в регионе открылись Театр защитника Отечества и Театр современного искусства. Масштабное обновление затронуло ведущие культурные заведения. В Краснодарском академическом театре драмы им. М. Горького отреставрировали фасад, заменили кресла и модернизировали систему кондиционирования. Преобразования охватили также Новый театр Сочи, Туапсинский театр юного зрителя и Армавирский театр драмы и комедии.

С 2015 года объем инвестиций в ремонт и совершенствование культурных объектов увеличился с 15 млн до 2,7 млрд руб. Поддержку получили 1 тыс. учреждений.

В 2025 году на укрепление материально-технической базы 178 заведений, включая объекты нового нацпроекта «Семья», планируется направить свыше 2,3 млрд руб.

Нурий Бзасежев