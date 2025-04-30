Промпарк в Псекупсе лишился 37 объектов недвижимости по решению суда

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Адыгеи и постановил изъять из незаконного владения ООО УК «Промпарк Псекус» 37 объектов недвижимости, включая 14 земельных участков общей площадью более 29 га в хуторе Псекупс. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска о признании недействительными сделок купли-продажи имущества бывшего Краснодарского комбината хлебопродуктов. Апелляционная инстанция сочла обоснованными доводы прокуратуры, указав на отсутствие согласования плана приватизации с Правительством РФ.

Также администрация Адыгейска неправомерно предоставила правопреемнику комбината имущественные права на земли под объектами незавершенного строительства.

Судебное решение вступило в законную силу. Исполнение постановления находится на контроле прокуратуры республики.

Анна Гречко