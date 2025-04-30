В связи с проведением капитального ремонта автомобильных дорог в Московском районе Казани с 15 мая будет временно ограничено движение транспорта на нескольких участках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Московском районе Казани с 15 мая перекроют ряд улиц на несколько месяцев

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Московском районе Казани с 15 мая перекроют ряд улиц на несколько месяцев

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

До 15 июля закроют участок от дома № 6 по улице Васильченко до улицы Восстания.

Движение по проспекту Ибрагимова от улицы Восстания до улицы Чистопольской будет ограничено до 31 августа.

По улице Декабристов, от Кремлевской дамбы до улицы Восстания, перекрытие продлится до 30 сентября.

А движение по улице Серова, на участке от Ленской до Восхода, приостановят до 15 октября.

Артём Дергунов