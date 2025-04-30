В Ярославле прокуратура начала проверку из-за разведения рыбы в подвале МКД

Прокуратура Красноперекопского района начала проверку по информации о разведении рыбы в подвале многоквартирного дома в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее ярославские СМИ сообщали, что бассейны для выращивания лосося были обнаружены в подвале пятиэтажного дома на улице Большие Полянки. Жители дома жаловались на запах и постоянный шум. По данному факту начата проверка.

Как сообщил старший помощник прокурора района Артуш Этимян, в ходе проверочных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, а также ветеринарных норм и правил. В том числе, будут рассмотрены вопросы использования помещений дома по целевому назначению и осуществления предпринимательской деятельности.

«Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль»,— уточнили в ведомстве.

Алла Чижова