Более 105 млн рублей выделили на покраску стадиона «Нижний Новгород»

Госучреждение «Стадион "Нижний Новгород"» 30 апреля объявило конкурс на покраску футбольной арены на Стрелке. Информация о лоте размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет 105,3 млн руб. Исполнителю необходимо будет покрасить наружные железобетонные ограждающие конструкции, наружные лестницы на пешеходную эстакаду, колонны и балки.

Подрядчика определят 16 мая, выполнить работы он должен будет до 18 августа 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», на обслуживание газона стадиона «Нижний Новгород» в 2025 году выделили 14,6 млн руб.

Галина Шамберина