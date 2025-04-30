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Более 105 млн рублей выделили на покраску стадиона «Нижний Новгород»

Госучреждение «Стадион "Нижний Новгород"» 30 апреля объявило конкурс на покраску футбольной арены на Стрелке. Информация о лоте размещена на сайте госзакупок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет 105,3 млн руб. Исполнителю необходимо будет покрасить наружные железобетонные ограждающие конструкции, наружные лестницы на пешеходную эстакаду, колонны и балки.

Подрядчика определят 16 мая, выполнить работы он должен будет до 18 августа 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», на обслуживание газона стадиона «Нижний Новгород» в 2025 году выделили 14,6 млн руб.

Галина Шамберина

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