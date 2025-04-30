Американский ВВП сократился впервые с 2022 года

ВВП США в первом квартале сократился на 0,3% — это первое квартальное снижение с 2022 года. Такие предварительные данные сегодня, 30 апреля, опубликовало Бюро экономического анализа (BEA) Министерства торговли США. Это существенно хуже среднего квартального роста ВВП в последние два года — он составлял 3%.

BEA отмечает, что снижение ВВП отражает в первую очередь «рост импорта, который вычитается при подсчете ВВП, и сокращение государственных расходов». Импорт в первом квартале вырос на 41,3%. В первые месяцы 2025 года американские компании активно закупали товары за рубежом, особенно в Китае, в ожидании повышения импортных пошлин администрацией Дональда Трампа. Расходы американских потребителей в первом квартале выросли на 1,8% — самый слабый рост с середины 2023 года, однако лучше прогнозов аналитиков.

«Ничего удивительного, что ВВП оказался под ударом в первом квартале, в основном потому что торговый баланс "взорвался", так как компании стали импортировать как сумасшедшие, стараясь опередить пошлины. Более показательны с точки зрения будущего расширения потребительские расходы: они росли, но относительно слабыми темпами. Это вызывает некоторое беспокойство, но не тревогу»,— отметил экономист кооперативного банка Navy Federal Credit Union Роберт Фрик.

По мнению экономиста банка Wells Fargo Шеннон Грейн, «общее снижение преувеличивает слабость (экономики.— “Ъ”), потому что оно в значительной мере было вызвано пошлинами».

Яна Рождественская