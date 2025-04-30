Беглов сообщил о готовности фундамента десяти опор Большого Смоленского моста

Фундамент всех десяти опор Большого Смоленского моста полностью готов. Об этом утром 30 апреля сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Санкт-Петербурга Фото: Правительство Санкт-Петербурга

«Семь опор из десяти наши специалисты уже возвели. А разводной пролет моста на левом берегу Невы собран на 95%»,— написал градоначальник в Telegram-канале.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в марте строители забетонировали ростверк пятой опоры Большого Смоленского моста. На ней и на опоре №6 смонтируют разводное пролетное строение, металлоконструкции которого сейчас укрупняются на Перевозной набережной.

На текущий момент строительство переправы идет с опережением графика, движение планируют открыть в 2027 году. Мост упростит передвижение для более 800 тыс. петербуржцев.

Андрей Маркелов