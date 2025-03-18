Строители забетонировали ростверк пятой опоры Большого Смоленского моста

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о завершении очередного этапа строительства Большого Смоленского моста, сообщает пресс-служба Смольного 18 марта. Строители забетонировали ростверк пятой опоры. На ней и на опоре №6 смонтируют разводное пролетное строение, металлоконструкции которого сейчас укрупняются на Перевозной набережной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Санкт-Петербурга Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Чтобы забетонировать ростверк, строители использовали сразу пять бетононасосов. Два подавали бетон с рабочего моста, два с баржи, еще один находился в резерве. В час на ростверк подавалось до 80 «кубов» материала. В общей сложности уложили 1610 кубометров бетона. В ходе этой операции опора подросла на три метра.

По словам господина Беглова, Большой Смоленский мост очень важен для оптимизации маршрутов автомобильного и общественного транспорта в обход исторического центра. Строительство переправы идет с опережением графика, движение по ней планируют открыть в 2027 году. Мост упростит передвижение для более чем 800 тыс. человек.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в начале февраля 2025 года над Октябрьской набережной смонтировали пролет Большого Смоленского моста. При монтаже были задействованы краны, которые перенесли четыре металлические балки длиной 35 метров и весом в 81 тонну каждая.

Андрей Маркелов