ФАС признала ненадлежащей телерекламу Т-банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения в телерекламе Т-Банка. По данным ведомства, ролик содержал «привлекательную для потребителей информацию о бесплатном снятии наличных с карты», а дополнительные условия приводились в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.

ФАС отмечает, что из-за этого потребители не могли получить нужные для осознанного выбора сведения об оказании финансовой услуги. Такие действия Т-Банка могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства, говорится в пресс-релизе службы. В случае установления вины кредитной организации грозит административный штраф по закону «О рекламе».

В феврале ФАС оштрафовала четыре кредитные организации, в том числе Т-Банк, за распространение ненадлежащей рекламы. Общая сумма штрафа составила 22 млн руб. Причиной штрафа Т-Банка стал рекламный баннер Kaspersky Safe Kids в мобильном приложении банка. Баннер был размещен без указания на рекламодателя или его сайт.