Песков анонсировал документальный фильм про Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «совсем скоро» на телеканале «Россия» выйдет документальный фильм про президента Владимира Путина.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Про то, как он 25 лет руководит нашей страной. Посмотрите этот фильм — работали очень талантливые люди»,— сказал господин Песков на просветительском марафоне общества «Знание» (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь не уточнил название картины и не назвал имена тех, кто работал над ней.
Первый фильм про президента в 2002 году сняла режиссер Ольга Жулина, картина «Поцелуй не для прессы» не попала в прокат, а вышла сразу на DVD в 2008 году. В 2018 году режиссер Илья Шерстобитов снял комедию «Каникулы президента», роль президента в ней играет Дмитрий Грачев. Сейчас над фильмом о российском президенте под названием «Кремлевский волшебник» работает также французский режиссер Оливье Ассаяс. Главную роль в нем сыграет британский актер Джуд Лоу.