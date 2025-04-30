ЦБ назвал регионы с самым высоким уровнем закредитованности

В 2024 году рост закредитованности населения зафиксирован только в трех российских регионах — Астраханской области, Республике Крым и Республике Тува. Такие данные опубликовал Банк России на своем официальном сайте. При этом в 2023 году отрицательная динамика отмечалась уже в десяти субъектах РФ.

Республика Тува лидирует по уровню долговой нагрузки третий год подряд. По итогам 2024 года показатель достиг 31,7 — именно столько средних зарплат потребуется, чтобы покрыть средний долг заемщика. В Астраханской области уровень долговой нагрузки вырос до 16,3, что выше показателя 2023 года. В Крыму долговая нагрузка увеличилась всего на 0,1 пункта, до 13.

Средний показатель закредитованности по всем регионам России, раскрытым в отчете ЦБ, составил 13,9 — это на 0,5 пункта меньше, чем в 2023 году. Помимо трех лидеров высокая долговая нагрузка наблюдается также в Калмыкии (22,3), Карачаево-Черкесии (18,9) и Ленинградской области (18,8). Самые низкие показатели зафиксированы в Кабардино-Балкарии, на Камчатке, Сахалине, в Дагестане и Чечне, где долговая нагрузка находится в диапазоне от 10 до 10,5.

Общее улучшение ситуации с закредитованностью связано с сокращением числа активных заемщиков. По состоянию на 1 января 2025 года кредиты в банках и микрофинансовых организациях имели 50,1 млн россиян, при этом за четвертый квартал 2024 года количество кредитующихся уменьшилось на 700 тыс. человек, что стало рекордным оттоком с 2022 года.