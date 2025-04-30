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На проект реконструкции моста через реку Шугуровку направят до 24 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы ищет проектировщика реконструкции моста через реку Шугуровку у поселка Тимашево, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 24,63 млн руб., он будет профинансирован за счет городского бюджета. Конкурс назначен на 26 мая.

Проект должен быть разработан до 25 марта 2026 года. Мост должен быть с четырьмя полосами движения и тротуаром. Строиться он будет в 2026–2027 годах.

Майя Иванова

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