Хирургу из Баймака вынесли приговор за неверный диагноз

Мировой суд Баймака и Баймакского района вынес приговор врачу-хирургу местной больницы за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в августе 2023 года 15-летний школьник поступил в больницу с болями в животе. Неправильный диагноз и лечение ухудшили его состояние, что привело к удалению органа.

Врач признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 2 месяцев ограничения свободы. Также с него взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тыс. руб.

Олег Вахитов