Times: ЕС не сможет отправить на Украину даже 25 тыс. миротворцев

Странам Европы будет сложно набрать 25 тыс. военнослужащих для миротворческой миссии на Украине, поскольку их армии недоукомплектованы и недостаточно финансируются. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники. Собеседники издания утверждают, что этот вопрос поднимался министрами обороны европейских стран, которые обсудили план формирования объединенной миссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

По информации газеты, начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин спросил коллег, смогли бы они сформировать контингент из 64 тыс. военнослужащих для отправки на Украину в случае подписания мирного соглашения. Сама Британия готова была бы направить до 10 тыс. человек. Однако на последующих встречах министры обороны сказали, что у них «нет никаких шансов» добиться такой численности и даже цель в 25 тыс. «станет стимулом для совместных усилий», рассказал один из источников. Союзники также заявили главе британского Минобороны Джону Хили, что для размещения на Украине войск такой численности нужно 256 тыс. военнослужащих на местах в течение двух лет с учетом ротации.

27 марта в Париже прошел саммит «коалиции желающих», состоящей примерно из 30 государств, которые пообещали поддерживать Украину на фоне сокращения помощи со стороны США. Идею с миротворцами активно продвигал президент Франции Эмманюэль Макрон, взявший на себя роль распорядителя саммита. МИД РФ заподозрил, что европейские страны под маской миротворческой миссии разрабатывают «замысел военной интервенции на Украину».

Подробности — в материале «Ъ» «Париж наполнился желающими».