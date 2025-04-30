В Краснодаре обновили переход для инвалидов после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Краснодара провела проверку подземного перехода через улицу Красных Партизан возле Краевой клинической больницы №2 и выявила, что объект не соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Краснодарского края Фото: прокуратура Краснодарского края

В ходе инспекции обнаружилось отсутствие информационных знаков, а подъемными платформами можно было воспользоваться только в присутствии сопровождающего персонала.

После внесения представления в администрацию Краснодара все недостатки были устранены. На путях движения установили средства информационной поддержки и навигации, доступные для инвалидов. Власти также организовали дистанционное открывание дверей кабины платформы, смонтировали систему видеонаблюдения и обеспечили двустороннюю связь с пассажирами.

Прокуратура продолжит сотрудничество с администрацией Краснодара по адаптации других городских объектов для нужд инвалидов.

Анна Гречко