Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Волгограде завершились. Они продолжались четыре часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В начале встречи Владимир Путин обратил внимание на торгово-экономическое взаимодействие России и Белоруссии: торговый оборот стран превысил $50 млрд. «Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапрома»,— сказал российский президент.

«Благодарю вас за то, что мы часто созваниваемся, обсуждая срочные вопросы. У нас, действительно, общее понимание всего процесса развития, повестка международных отношений у нас абсолютно схожая — тут нечего даже говорить, мы это не скрываем, не крутим, не вертим»,— заявил Александр Лукашенко.

Лусине Баласян