Рыбная пирамида с душком

Прокуратура Набережных Челнов направила в суд уголовное дело в отношении супругов Решетовых, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 1,2 млрд руб. По версии следствия, с 2017 по 2023 год они привлекали средства граждан под видом инвестиций в торговлю рыбой и морепродуктами, а также оформили субсидию по нацпроекту, использовав фиктивные документы. Деньги расходовались на личные нужды, в том числе на строительство загородного клуба. Обвиняемые признали вину частично. Пострадавшими по делу проходят более 300 человек. Эксперты отмечают, что потерпевшие в подобных делах вправе заявлять гражданские иски прямо в рамках уголовного процесса — как для взыскания имущественного, так и морального вреда.

Сергей и Татьяна Решетовы

Фото: Пресс-служба генеральной прокуратуры России

Прокуратура города Набережные Челны утвердила обвинительное заключение в отношении супругов Татьяны и Сергея Решетовых, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Супруги Решетовы частично признают вину, подтверждая факт получения денег от граждан, но отрицают умысел на их хищение, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан.

Государственное обвинение будет требовать возмещения ущерба в размере 1,2 млрд руб. по первому эпизоду мошенничества в отношении физических лиц и 9,1 млн руб. по второму эпизоду — хищению бюджетных средств. Уголовное дело было возбуждено в октябре 2023 года.

Следствие полагает, что сообщников у супругов Решетовых не было, несмотря на то что в процессе общения с пострадавшими они использовали доверенных лиц — знакомых, не осведомленных о намерениях супружеской пары.

По данным прокуратуры Татарстана, до 2017 года Решетовы действительно вели предпринимательскую деятельность. В Набережных Челнах у них несколько лет работало до 14 магазинов по продаже рыбы. На сегодняшний день продолжает действовать только одна торговая точка.

По мнению правоохранителей, именно образ успешных рыбных бизнесменов стал основой схемы. Гражданам предлагалось вложить средства в «рыбный холдинг» с обещанием возврата средств и ежемесячной прибыли в размере от 5% до 10%. Тем, кто не имел сбережений, предлагалось оформить кредиты под гарантии погашения со стороны супругов и дополнительного единовременного вознаграждения от 10% до 30% от суммы займа.

По данным прокуратуры, Татьяна и Сергей Решетовы действовали согласно предварительно разработанному преступному плану, распределив между собой роли. Они осознанно распространяли ложные сведения о многомиллионных оборотах бизнеса, сотрудничестве с крупными торговыми сетями и успешности предприятия. Чтобы внушить доверие, потенциальным вкладчикам вручались подарки — рыбная продукция, демонстрировались фотографии офисов и магазинов, применялись психологические методы воздействия и подложные документы.

Выплаты процентов производились исключительно за счет новых поступлений, что, как установило следствие, полностью соответствовало признакам финансовой пирамиды.

С целью поддержания образа успешного предпринимателя Татьяна Решетова на деньги вкладчиков в 2023 году построила загородный клуб Green Park в Малошильнинском сельском поселении Тукаевского муниципального района Республики Татарстан.

Кроме вложений частных граждан, под проект Green Park была также получена государственная субсидия в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» от Госкомитета по туризму Республики Татарстан. Сумма субсидии составила 9,1 млн руб. По данным следствия, предпринимательница использовала эти средства не по целевому назначению, а на погашение долгов через третьих лиц, оформляя фиктивные платежные поручения на поставку товаров.

В рамках расследования на недвижимое и движимое имущество обвиняемых был наложен арест. Среди имущества: участок с загородным клубом, три стояночных места в Набережных Челнах, семь расчетных счетов и три автомобиля — Mazda, Mitsubishi Pajero и Volkswagen Polo.

Уголовное дело передано в суд. В случае признания судом их вины супругам, которые находятся в СИЗО уже полтора года, грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Партнер Адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня напомнил, что действующее законодательство дает потерпевшим по уголовным делам право на подачу гражданских исков прямо в рамках уголовного судопроизводства. Такие иски могут касаться как имущественного, так и морального вреда, причиненного преступлением. В случае подачи подобных требований соответствующие решения суда включаются в приговор, пояснил юрист.

По словам эксперта, поскольку на имущество подсудимых был ранее наложен арест, возникает уверенность в том, что существенная часть ущерба может быть возмещена за счет стоимости этого имущества.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, в свою очередь, считает, что возможность взыскания ущерба зависит от нескольких факторов. Среди них он называет активность стороны обвинения в розыске и аресте имущества, наличие поданного иска и меры, которые могли быть предприняты обвиняемыми для сокрытия средств.

Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков напоминает, что при вложении средств в частные бизнес-проекты инвесторам следует внимательно оценивать ряд признаков, которые могут указывать на риск мошенничества.

«Особую настороженность должны вызывать отсутствие прозрачной финансовой отчетности и четкой структуры собственности компании — это затрудняет понимание реального положения дел. Опасным сигналом является обещание нереалистично высокой доходности без подробного объяснения, за счет чего она будет достигнута», — отметил господин Кабаков.

По его словам, если инициаторы проекта оказывают давление с требованием быстро принять решение о вложении, это также должно насторожить. Стоит проверить наличие всех необходимых лицензий, регистраций и разрешений: их отсутствие — повод для серьезных сомнений.

«Также следует обратить внимание на прозрачность бизнес-модели: если схема вложений выглядит излишне сложной или плохо объясняется, риск высок. Опасным признаком является акцент на „уникальности“ и „эксклюзивности“ проекта без независимых подтверждений, а также игнорирование вопросов инвесторов или намеренное замалчивание возможных рисков», — заключил эксперт.

Анар Зейналов