Лавров: РФ выступает за прямые переговоры с Украиной без предварительных условий

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. Предложение Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы — начало для таких контактов с позиции России, пояснил министр.

«Наше предложение, которое президент Путин озвучил,— это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, которого требует Украина.— ''Ъ'') в данной ситуации рассматривается как предварительное условие»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИДов стран БРИКС в Бразилии.

28 апреля Владимир Путин сообщил, что российская армия прекратит боевые действия в дни 80-летия Победы: с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 мск с 10 на 11 мая. В его заявлении говорилось, что Россия рассчитывает на аналогичные действия со стороны Украины. МИД Украины в ответ заявил, что поддерживает долгосрочное прекращение огня — как минимум на 30 дней.

Лусине Баласян