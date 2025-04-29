В Воронеже может появиться клубный дом «О4» почти за 300 млн рублей

ООО СЗ «Град» (бенефициары — бизнесмены Максим Шеменев и Станислав Коржов) заявило проект клубного дома «О4» на улице Ольминского, 4 в Воронеже. Предварительная стоимость строительства пятиэтажки — 291,3 млн руб. Это следует из опубликованной проектной декларации. Генподрядчик — ООО «ПГС Билд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект будущего дома

Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ» Проект будущего дома

Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ»

Общая площадь будущего дома составит 3,4 тыс. кв. м, жилая — 2,3 тыс. кв. м. В МКД предусмотрено 26 квартир, в том числе шесть однокомнатных, восемь двухкомнатных и 12 трехкомнатных. Квартиры с черновой отделкой начинаются от 47 кв. м. На придомовой территории запланированы по одной детской, спортивной и контейнерной площадке. Парковочные места не предполагаются.

Сдача дома ожидается в первом квартале 2027 года. Выдача ключей — 20 марта 2027-го. Квартиры будут продаваться с использованием эскроу-счетов.

В начале января стало известно, что воронежская инжиниринговая компания «ПГС проект» выставила на продажу земельный участок площадью 0,17 га на улице Ольминского, 4 за 125 млн руб. Как следует из проектной документации, компания осталась собственником участка будущей застройки. Право аренды застройщику предоставлено до 20 марта 2034 года.

Неподалеку от места, где планируется «О4», а именно на улице Пролетарской в районе Чернавского моста, ГК «Новострой» уже возводит другой объект со схожими характеристиками — 11-этажный клубный дом Saburov Residence (средняя цена квадратного метра — 166 тыс. руб.). Компания ввела в эксплуатацию не менее семи домов подобного типа по всему городу.

По данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик "Град"» зарегистрировано в Воронеже в 2023 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Максим Шеменев, ему принадлежит 58,2% общества. Оставшимися 41,8% владеет Станислав Коржов. Выручка в 2024 году составила 0 руб., чистый убыток — 343 тыс. руб.

Анна Швечикова