В Башкирии повышенные выплаты контрактникам продлили на две недели

В Башкирии единовременно выплачивать за подписанный с Минобороны РФ контракт о военной службе 1,6 млн руб. будут до 15 мая. Соответствующий указ, продлевающий срок предоставления повышенных выплат, подписал глава региона Радий Хабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Выплаты за контракт были введены в регионе осенью 2023 года. Сначала их размер составлял 100 тыс. руб. Затем сумму увеличивали до 205 тыс. и 505 тыс. руб. С 1 января 2025 года за контракт выплачивается 1,6 млн руб. Повышенную сумму военнослужащим предоставляли сначала до 31 марта, затем срок был продлен до конца апреля.

Муниципалитеты выплачивают контрактникам от 100 тыс. до 700 тыс. руб.

Наталья Балыкова