Суд оштрафовал сеть суши «Ёбидоёби» за песню Инстасамки

Арбитражный суд Москвы взыскал 300 тыс. руб. с сети суши и роллов «Ёбидоёби» (ООО «Суши с приставкой суши») за использование в рекламе композиции певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) «За деньги да». Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости». Иск в суд подал директор певицы Максим Столяров. Он требовал оштрафовать сеть на 3 млн руб. за нарушение его исключительных прав на трек.

Господин Столяров посчитал нарушением использование фонограммы трека в двух роликах «Ёбидоёби» в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На видео девушка, загримированная под Инстасамку, принимает от курьера заказ «Ёбидоёби». Также сеть «Ёбидоёби» запустила флешмоб, участники которого исполняли музыкальный номер со словами «За роллы да».

По словам директора певицы, незаконное изменение текста и музыки, а также незаконное использование фонограммы трека были осуществлены в коммерческих целях. В качестве доказательства он рассказал, что еще до публикации роликов стороны вели переговоры о рекламном сотрудничестве.

В сети суши не стали отрицать наличие такой переписки, однако пояснили, что закон не ограничивает использование фонограммы трека без разрешения правообладателя при создании нового произведения. К тому же, по словам представителя «Ёбидоёби», размещение видео в социальных сетях нельзя приравнять к рекламе, и такие публикации видят только подписчики аккаунта.