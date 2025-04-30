На Кавказе сетям не до игр

В регионах Северо-Кавказского федерального округа уже две недели недоступна часть зарубежных интернет-ресурсов. По данным местных провайдеров, речь идет о более чем 700 сайтах и сервисах, многие из которых игровые, включая Steam, Ubisoft, а также онлайн-игры. Федеральные операторы уверяют, что на их сетях «все работает штатно», в Роскомнадзоре проблем с доступом к зарубежным ресурсам не наблюдают. Тем не менее там рекомендуют использовать только инфраструктуру отечественных провайдеров хостинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) с 14 апреля наблюдаются проблемы с доступом к зарубежным интернет-ресурсам. Из обращения провайдера M2Connect из Северной Осетии (1,4 тыс. многоквартирных домов, более 13 тыс. домохозяйств и 200 компаний), отправленного в комитет цифрового развития республики и Роскомнадзор 16 апреля (есть у “Ъ”), следует, что у его абонентов отсутствует доступ к более чем 700 зарубежным ресурсам, большинство из которых игровые платформы (например, Steam, Ubisoft, Teamspeak), а также игры (PUBG, Battlefield, League of legends и др.). «Исключив причину в зоне своей ответственности и понимая, что проблема связана с фильтрацией трафика после его прохождения через технические средства на сети связи, была оформлена заявка в службу технической поддержки ЦМУ ССОП»,— пишет провайдер.

В письмах M2Connect указывает, что на мобильных сетях такой проблемы нет и из-за отсутствия объяснений со стороны службы он не может разъяснить ситуацию абонентам. Провайдер просит органы власти «оказать содействие в решении ситуации».

«Падение в трафике составляет около 25%, а блокировки происходят выборочно: недоступны иностранные сервисы и игры, которые используют Cloudflare и Amazon. Уже более 1 тыс. инцидентов»,— рассказывает “Ъ” гендиректор M2Connect Михаил Дзиов. Проблемы с доступом подтвердил еще один республиканский оператор.

Абонентская база широкополосного доступа в интернет в СКФО составляет 1,3 млн человек, говорит аналитик «ТМТ Консалтинг» Ирина Якименко. Периодически сталкиваться с проблемами могут 5–7% абонентов федокруга, оценивает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, исходя из численности населения и основной пользовательской базы таких ресурсов.

Проблемы наблюдаются и в других регионах СКФО. Так, председатель Ассоциации операторов связи Республики Дагестан (включает 30 компаний) Ахмед Магомедов подтвердил “Ъ”, что около двух недель в регионе недоступны многие зарубежные сервисы: «В том числе игровые, пользующиеся у клиентов большой популярностью, и закономерно, что клиентские службы перегружены, отвечая на жалобы пользователей, которые полагают, что интернет-провайдеры не могут оказывать услуги обеспечения качественной интернет-связью». Он говорит, что в данной ситуации операторы связи оказываются в «заложниках бюрократии» и не могут объяснить абонентам, в чем причина.

Недоступность части зарубежных сервисов подтверждает и оператор «Плазмателеком» из Ингушетии. «Есть проблемы с зарубежными сервисами, причем только на фиксированном доступе. Также у нас то работает, то не работает Telegram»,— говорит его гендиректор Бислан Гагиев. Кроме того, проблемы наблюдались и в Ставропольском крае: провайдеры Post Ltd и «Таймер» сообщали у себя в группах во «ВКонтакте» 16 и 23 апреля, что у них были проблемы с доступом к различным ресурсам. Проблемы в СКФО “Ъ” подтвердил источник в федеральном операторе связи.

В «МегаФоне» и «Транстелекоме» “Ъ” сказали, что их сеть в регионе работает в «штатном режиме», в «Вымпелкоме», МТС, «Ростелекоме» и «Эр-Телекоме» отказались от комментариев.

В комитете цифрового развития Республики Северная Осетия — Алания “Ъ” сказали, что органы исполнительной власти субъектов РФ «не наделены полномочиями по ограничению доступа» к ресурсам в интернете, и перенаправили вопросы в Роскомнадзор. В Роскомнадзоре “Ъ” сказали: «В настоящее время проблем с доступом к зарубежной инфраструктуре не наблюдаем». «Для размещения информационных ресурсов рекомендуем использовать инфраструктуру отечественных провайдеров хостинга»,— добавили в ведомстве. В Минцифры РФ, а также в министерстве промышленности и связи Ингушетии, минцифры Дагестана, министерстве энергетики промышленности и связи Ставропольского края не ответили “Ъ”.

Алексей Жабин