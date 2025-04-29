Мэрия Ярославля решила исполнить решение Городской думы 1902 года

Мэрия Ярославля признала законным и приняла к исполнению решение Ярославской городской думы от 11 декабря 1902 года о присвоении бульвару в центре города имени поэта Николая Некрасова. Информация об этом содержится в ответе заместителя мэра города Александра Черневского общественнику Сергею Казанскому (копия есть в редакции «Ъ-Ярославль»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бульвар Н.А. Некрасова в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Бульвар Н.А. Некрасова в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Вопрос о названии бульвара неоднократно поднимался в последние годы. Традиционно считалось, что бульвар от Красной площади до Волжской набережной является частью Первомайского бульвара. Сергей Казанский предлагал вернуть этой части название «Некрасовский», а остальной — «Казанский». Он вел по этому вопросу переписку с мэрией.

«Выяснилось, что в архиве есть решение Городской думы от 1902 года о том, чтобы назвать часть бульвара от Семеновской площади (современной Красной) до Волжской набережной в честь поэта Николая Некрасова в связи с 25-летием со дня его смерти. А вот документа о переименовании Некрасовского бульвара в Первомайский нет. Следовательно, он все это время назывался Некрасовским»,— сказал «Ъ-Ярославль» Сергей Казанский.

Эту аргументацию общественник изложил в переписке с мэрией. Городские власти с этим согласились: переименовывать объект улично-дорожной сети не нужно.

«На заседании городской межведомственной комиссии по наименованию элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети в городе Ярославле, с учетом представленной Вами дополнительной информации, а также имеющихся исторических сведений по данному вопросу Комиссия решила принять к сведению действующее (с 1902 года по сегодняшний день) наименование бульвара от Красной площади до памятника Н.А. Некрасову "Бульвар Н.А. Некрасова"»,— сообщил в письме заместитель мэра Александр Черневский.

Как говорится в письме, департамент градостроительства мэрии уже отобразил соответствующие изменения на топографическом плане города Ярославля. Также о наименовании бульвара решено сообщить общественности города и туристам. В агентство по рекламе и наружной информации департамент направил обращение «о возможности размещения в начале и в конце бульвара от Красной площади до памятника Н.А. Некрасову информационных указателей с наименованием "Бульвар Н.А. Некрасова"».

Антон Голицын