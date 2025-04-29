Бастрыкин хочет создать совет по культуре при Следственном комитете

Пресс-служба Следственного комитета России рассказала о встрече председателя ведомства Александра Бастрыкина с представителями киноиндустрии 28 апреля. По ее итогам председатель поручил создать совет по культуре при СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На встрече обсуждались вопросы влияния кино на молодое поколение. Было названо необходимым создание качественных исторических фильмов: об истории Великой Отечественной войны, проведении спецоперации и других событиях.

Господин Бастрыкин планирует выстроить в рамках совета диалог между правоохранителями, представителями культуры и общественных организаций. Это позволит разрабатывать решения для создания произведений культуры, ориентированных на молодежь. В частности, они будут формировать у зрителей чувство патриотизма и активную гражданскую позицию, а также продвигать традиционные ценности.

В начале апреля господин Бастрыкин уже выступал с призывом снимать больше фильмов о героях спецоперации. В интервью ТАСС он отмечал, что в период Великой Отечественной войны было снято 190 кинокартин, многие из которых «живы до сих пор». Он также рассказывал, что СКР постоянно готовит видео о работе следователей в условиях спецоперации.