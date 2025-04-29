Липецкий производитель мороженого сократил убыток в 2024 году

АО «Липецкий хладокомбинат» семьи бывшего спикера горсовета Липецка Александра Афанасьева по итогам 2024 года сократило чистый убыток на 23,4%. Согласно финансовой отчетности компании, он составил 316 млн руб. против 412 млн руб. в 2023 году. При этом еще в 2022 году показатель был положительным — 6,1 млн руб.

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Выручка общества сократилась на 59% — до 262 млн руб. Годом ранее показатель составлял 640 млн руб. Себестоимость продаж в прошлом году равнялась 222,2 млн руб., в 2023-м — 415,7 млн руб. Убыток от продаж вырос в 4,5 раза: с 39,2 млн руб. до 179 млн руб.

Дебиторскую задолженность производитель мороженого нарастил на 16,9%: со 166 млн руб. до 194 млн руб. Кредиторскую — на 1,4%: с 310 млн руб. до 315 млн руб.

В январе 2025 прокуратура через суд взыскала с АО задолженность по зарплате в 27,6 млн руб. перед 204 сотрудниками. В декабре 2024 года арбитражный суд региона прекратил производство по иску курского производителя маргарина ООО «Предо» о признании банкротом Александра Афанасьева. В октябре суд закрыл банкротное дело АО «Липецкий хладокомбинат», инициированное воронежским Сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативом «Маслосыродельный».

В декабре прошлого года арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск регионального фонда развития промышленности о взыскании с «Липецкого хладокомбината» 1,2 млн руб. Согласно картотеке арбитражного суда, заявление оставлено без рассмотрения ввиду отсутствия доказательств.

О том, как было закрыто дело о банкротстве хладокомбината по иску липецкого УФНС,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова