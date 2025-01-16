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«Липецкий хладокомбинат» выплатил сотрудникам 27,6 млн рублей долга по зарплате

АО «Липецкий хладокомбинат» семьи бывшего спикера горсовета Липецка Александра Афанасьева по решению суда погасил задолженность по зарплате в 27,6 млн руб. перед 204 сотрудниками. Ее наличие показала прокурорская проверка, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Правобережного района Липецка установила, что долг перед работниками хладокомбината накопился с июля по ноябрь 2024 года. Надзорное ведомство внесло гендиректору компании Александру Афанасьеву представление об устранении нарушений и возбудило административное дело о повторной невыплате заработной платы (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, для должностных лиц — дисквалификация на срок до трех лет). Кроме того, по результатам рассмотрения материалов проверки руководитель регионального управления СКР Евгений Шаповалов возбудил уголовное дело о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

В декабре прошлого года арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск регионального фонда развития промышленности о взыскании с «Липецкого хладокомбината» 1,2 млн руб. Как следует из судебной документации, долг состоит из 550 тыс. руб. по договору целевого займа, 585,4 тыс. руб. процентов за пользование им и 21,1 тыс. руб. пени. Следующее заседание назначено на 12 февраля.

В конце того же месяца стало известно, что арбитражный суд региона прекратил производство по иску курского производителя маргарина ООО «Предо» о признании банкротом господина Афанасьева. В октябре суд закрыл банкротное дело самого хладокомбината, инициированное воронежским Сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативом «Маслосыродельный».

Анастасия Колпачева

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