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На KazanForum 2025 представят проекты развития транспортного коридора «Север — Юг»

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025» будут представлены новые проекты транспортного коридора «Север — Юг». Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

На KazanForum 2025 представят проекты развития транспортного коридора «Север — Юг»

На KazanForum 2025 представят проекты развития транспортного коридора «Север — Юг»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На KazanForum 2025 представят проекты развития транспортного коридора «Север — Юг»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Организатором пяти тематических сессий в области транспорта и логистики выступит Министерство транспорта Российской Федерации.

Одним из ключевых событий станет сессия «Международный транспортный коридор „Север — Юг“», где участники обсудят развитие транспортной инфраструктуры по всей протяженности маршрута, расширение географии перевозок и разработку единых правовых основ для международных грузоперевозок.

Участниками мероприятия станут представители:

  • Правительства Российской Федерации;
  • Администрации Президента РФ;
  • региональных органов власти;
  • российских и зарубежных транспортных компаний.

К числу международных гостей также присоединятся делегации из министерств транспорта следующих стран: Иран, Турция, Пакистан, Бахрейн, Афганистан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Катар, Узбекистан и Туркменистан.

Артём Дергунов

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