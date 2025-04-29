На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025» будут представлены новые проекты транспортного коридора «Север — Юг». Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На KazanForum 2025 представят проекты развития транспортного коридора «Север — Юг»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ На KazanForum 2025 представят проекты развития транспортного коридора «Север — Юг»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Организатором пяти тематических сессий в области транспорта и логистики выступит Министерство транспорта Российской Федерации.

Одним из ключевых событий станет сессия «Международный транспортный коридор „Север — Юг“», где участники обсудят развитие транспортной инфраструктуры по всей протяженности маршрута, расширение географии перевозок и разработку единых правовых основ для международных грузоперевозок.

Участниками мероприятия станут представители:

Правительства Российской Федерации;

Администрации Президента РФ;

региональных органов власти;

российских и зарубежных транспортных компаний.

К числу международных гостей также присоединятся делегации из министерств транспорта следующих стран: Иран, Турция, Пакистан, Бахрейн, Афганистан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Катар, Узбекистан и Туркменистан.

Артём Дергунов