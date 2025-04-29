На KazanForum 2025 представят проекты развития транспортного коридора «Север — Юг»
На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025» будут представлены новые проекты транспортного коридора «Север — Юг». Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
На KazanForum 2025 представят проекты развития транспортного коридора «Север — Юг»
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Организатором пяти тематических сессий в области транспорта и логистики выступит Министерство транспорта Российской Федерации.
Одним из ключевых событий станет сессия «Международный транспортный коридор „Север — Юг“», где участники обсудят развитие транспортной инфраструктуры по всей протяженности маршрута, расширение географии перевозок и разработку единых правовых основ для международных грузоперевозок.
Участниками мероприятия станут представители:
- Правительства Российской Федерации;
- Администрации Президента РФ;
- региональных органов власти;
- российских и зарубежных транспортных компаний.
К числу международных гостей также присоединятся делегации из министерств транспорта следующих стран: Иран, Турция, Пакистан, Бахрейн, Афганистан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Катар, Узбекистан и Туркменистан.