Над Крымом и акваторией Черного моря сбили 13 беспилотников

В течение прошедшей ночи над территорией Республики Крым и акватории Черного моря уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С 20:00 28 апреля до 06:00 29 апреля дежурные средства ПВО сбили семь БПЛА над территорией Черного моря. Над Крымом — шесть.

Всего за этот период над регионами России уничтожили 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Алина Зорина