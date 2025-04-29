Владимир Путин продлил срок легализации нарушителей миграционного законодательства

В понедельник, 28 апреля, президент Владимир Путин подписал указ, который продляет срок легализации мигрантов, нарушивших правила пребывания в стране. Теперь иностранные граждане, включенные в реестр контролируемых лиц, могут узаконить свое правовое положение или покинуть Россию до 10 сентября. Напомним, в реестр контролируемых лиц вносятся данные об иностранцах, которые не имеют законных оснований для пребывания в стране. В марте этого года глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в него включены более 680 тыс. человек.

Чтобы легализоваться в России, иностранцы должны выполнить ряд условий. Среди прочего им необходимо сдать биометрические данные, пройти медосвидетельствование на употребление наркотических и психотропных веществ, подтвердить знание русского языка, истории и законодательства России, погасить все задолженности по обязательным платежам, не иметь оснований для отказа в выдаче патента, разрешения на временное проживание или вида на жительство. Предыдущая версия указа от 30 декабря 2024 года ограничивала срок легализации 30 апреля 2025 года. Эмилия Габдуллина